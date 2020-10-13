 

МВД Белоруссии заявило о массовых столкновениях на воскресных акциях

13.10.2020, 6:08, Новости дня

В ходе воскресных акций протеста в Белоруссии зафиксированы многочисленные столкновения протестующих с силовиками, всего было задержано 713 человек, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск – город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», – цитирует РИА «Новости» Чемоданову. 

Она отметила, что 11 октября в Минске в районе проспекта Победителей собрались разрозненные группы граждан и некоторые из них оказали активное неповиновение органам правопорядка. Протестующие блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады, уточнила представитель ведомства.

В МВД отметили, что правоохранителями страны приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

Всего на воскресных акциях в Белоруссии было задержано 713 человек, до рассмотрения в суде административных дел в изоляторы водворены 570 человек. 

«Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве обратили внимание, что по сравнению с предыдущими воскресными шествиями число митингующих уменьшилось, но «повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок».

В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.



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