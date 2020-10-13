На Kyiv Smart City Forum выступила сестра Цукерберга

13.10.2020, 6:00, Новости дня

В Киеве в пятый раз прошел международный форум Kyiv Smart City Forum, главным событием которого стало выступление американской предпринимательницы, инвестора, основательницы и генерального директора Zuckerberg Media, сестры основателя Facebook Марка Цукерберга Рэнди Цукерберг. Об этом изданию “ГОРДОН” рассказали организаторы мероприятия.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие впервые состоялось в онлайн-формате. Это позволило привлечь в два раза больше участников, чем в прошлом году. Количество зрителей достигло 10 тыс. человек.

Для проведения форума организаторы создали инновационную платформу с большим количеством опций. Так, кроме основной сцены, где выступали участники, платформа содержала виртуальную выставочную зону, на которой компании-партнеры через 3D-видеотуры демонстрировали свои технологические решения. Кроме того, у зрителей была возможность одновременно просматривать видеоряд, слушать доклады, задавать вопросы и общаться друг с другом в чате.

Цукерберг выступала на украинском мероприятии впервые. Главный ее месседж: несмотря на то, что многие из индустрий пострадали от коронакризиса, это можно воспринимать как настоящий подарок.

“Казалось бы, в чем подарок? Ведь люди потеряли работу! Но с другой стороны, очень многие отрасли не имели необходимости меняться. Они работали по инерции. А тут вдруг должны обновляться. Теперь можно охватить своим бизнесом тысячи людей, не выходя из дома. В будущем трудоустройство будет гибридным, все больше людей будут работать удаленно”, – сказала Цукерберг.

Она высказала мнение о будущем умных городов. Подчеркнула, что нужно создавать такие очаги, где бы люди охотно делились своими идеями. В качестве примера Рэнди Цукерберг привела собственный опыт, как она придумала формат стрима Facebook Live, не зная, будет ли он кому-то нужен.

По ее словам, о том, что идея удачная, она узнала от экс-президента США Барака Обамы, который через несколько месяцев после внедрения позвонил ей, чтобы договориться об обращении к нации через Facebook Live.

У таких стран, как Украина, сейчас безграничные возможности, потому что западный мир “застыл в своем однообразии”, считает бизнесмен. По ее мнению, Украине стоит использовать многообразие культур.

“Кремниевая долина сейчас тоже переживает непростые времена. Здесь не хватает разнообразия. А вы в центре Европы, в гуще событий, и можете справиться лучше”, – добавила Рэнди Цукерберг.

Kyiv Smart City Forum – одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart-city-технологий. Впервые в Украине такой масштабный форум пройдет на одной платформе в режиме реального времени.