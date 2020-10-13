В Азербайджане возбудили дело против российского журналиста Семена Пегова

13.10.2020, 5:48, Новости дня

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского военного журналиста, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.

«Гражданин Российской Федерации Семен Пегов 1985 года рождения, вступив в преступную связь с лицами, находящимся в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, объединившись с ними в преступную группировку, вопреки требованиям закона «О Государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса незаконно пересек международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, и проник на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории в целях поддержки незаконного режима, действующего под названием «Нагорно-Карабахская Республика», – информирует пресс-служба азербайджанского ведомства.

По факту этих действий генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

«Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведется расследование», – уточняет ведомство.

В августе военкор Семен Пегов был задержан в ходе беспорядков в Белоруссии и помещен в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Позже российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что Пегов освобожден.

В сентябре генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев пожаловался российскому коллеге Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину на политолога Семена Багдасарова за его комментарий газете ВЗГЛЯД. Багдасаров, в частности, дал оценку возможных целей, которые могут быть атакованы армянской стороной и отрядами самообороны Нагорного Карабаха. При этом он никак не призывал кого-либо к обстрелу населенных пунктов Азербайджана или нефтепровода. Сам Багдасаров назвал обвинения генпрокуратуры Азербайджана смешными.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

В понедельник утром минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.