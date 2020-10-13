 

Россия объявила двоих болгарских дипломатов персонами нон грата

13.10.2020, 5:48, Новости дня

Россия высылает двоих болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства, сообщили в МИД.

«12 октября Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве «persona non grata», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Там уточнили, что данный шаг является ответной «зеркальной» мерой «на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей Торгового представителя РФ в Софии».

Напомним, посол Болгарии в Москве в понедельник был вызван в МИД в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, спустя полчаса после прибытия он покинул министерство, отказавшись от комментариев.

В конце сентября МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов – Разумков

03.10 / В Минске умер мужчина, вероятно, избитый в СИЗО

08.07 / Зеленский: Всем населенным пунктам, пострадавшим от наводнения на западе Украины, обязательно помогут

14.08 / Милитаризация Арктики происходит при активном содействии Германии

30.07 / Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США

24.08 / Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального

14.08 / Мэры курортных городов Бельгии закрывают свои пляжи для «однодневных туристов»

07.08 / «Цифры не врут» — главный эксперт по коронавирусу США признал, что в Америке худшая ситуация в мире

28.07 / Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины

04.08 / VOAэкспресс 3 августа 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска