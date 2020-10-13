Россия объявила двоих болгарских дипломатов персонами нон грата

13.10.2020, 5:48, Новости дня

Россия высылает двоих болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства, сообщили в МИД.

«12 октября Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве «persona non grata», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Там уточнили, что данный шаг является ответной «зеркальной» мерой «на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей Торгового представителя РФ в Софии».

Напомним, посол Болгарии в Москве в понедельник был вызван в МИД в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, спустя полчаса после прибытия он покинул министерство, отказавшись от комментариев.

В конце сентября МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы.