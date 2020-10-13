 

Риэлтор оценил возможность получения скидки из-за коронавируса

13.10.2020, 5:42, Новости дня

В РФ многие задумались о получении скидки на аренду жилья из-за угрозы карантина, но вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов считает, что подходящий момент пока не наступил.

«Поговорить – момент всегда подходящий, но исходя из того, что рынок арендного жилья, прямо скажем, подвосстановился по сравнению с весной, то, думаю, позитивным ответом арендодатель, скорее всего, не порадует», – цитирует «Ридус» Самойлова.

Он отметил, что на данный момент снижения цен на аренду жилья не наблюдается.

«Я предполагаю, что вся тенденция идет к тому, что будут восстановлены все карантинные мероприятия. Мы находимся в условиях неопределенности, и непонятно, каким дальше будет развитие событий. Очевидно, власти осознают, что любые ограничения сильно ударят по экономике, поэтому постараются их не допустить. Но тем не менее мы видим, что нарастает волна заболеваемости», – сказал Самойлов.

По его словам, если в стране вновь будет введен режим тотальной самоизоляции, то на рынке арендного жилья будет наблюдаться та же картина, что и весной.

Ранее в риелторской компании «Миэль-Аренда» рассказали, почему спрос на аренду квартир в Москве в апреле снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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