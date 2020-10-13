 

Мэр Мехико призвала к дебатам о памятниках Колумбу

13.10.2020, 5:42, Новости дня

Необходимо начать дебаты о колонизации, уместности памятников и топонимов, связанных с мореплавателем Христофором Колумбом и конкистадорами, сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Шейнбаум заявила, что следует провести дебаты о том, «действительно ли Колумб открыл Америку или же он приплыл в Америку, где встретил великие цивилизации». Она заявила, что обсудить конкисту важно в преддверии 700-летия основания Мехико, 500-летия колонизации и 200-летия независимости, которые приходятся на 2021 год. Такое обсуждение, по мнению Шейнбаум, «имеет фундаментальное значение для реконструкции истории и восстановления в правах коренных народов», передает РИА «Новости». 



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