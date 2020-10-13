 

J&J временно приостановил разработку вакцины против коронавируса

13.10.2020, 5:35, Новости дня

Компания Johnson & Johnson заявила в понедельник, что временно приостановила клинические испытания вакцины-кандидата от COVID-19 из-за необъяснимой болезни у участника исследования.

Болезнь участника изучается и оценивается независимым советом по мониторингу данных и безопасности, а также врачами и специалистами по безопасности, говорится в заявлении.

Stat News сообщил о временной приостановке, сославшись на документ, отправленный сторонним исследователям, проводящим клиническое испытание с участием 60000 пациентов, в котором говорилось, что соблюдено «правило паузы», что онлайн-система, используемая для включения пациентов в исследование, была закрыта, и будет созвана комиссия по мониторингу данных и безопасности.



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