VOAэкспресс 12 октября 2020

13.10.2020, 5:35, Новости дня

Трамп и коронавирус

Тест на COVID-19 президента США Дональда Трампа дал отрицательный результат. Об этом рассказал врач Белого дома через 10 дней после того, как Трамп заявил, что заразился коронавирусом.

Медицинская команда президента Трампа определила, что на основе данных и рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний США «президент не заразен для других».

День Колумба

Во второй понедельник октября в США празднуется День Колумба: 12 октября 1492 года итальянский исследователь Христофор Колумб ступил на американский континент и объявил эти земли владениями Испании. Власти США официально утвердили этот день в 1934 году, а в 1968-ом он стал федеральным праздником.

Но говорить, что Колумб «открыл» Америку, теперь не совсем корректно, поскольку на момент его прибытия там уже побывало – и главное, проживало – множество людей и народностей.

Нью-Йорк

Приветствие солнцу на высоте 335 метров над Нью-Йорком: на самой высокой открытой смотровой площадке в Западном полушарии теперь можно заниматься йогой

Трудности и надежды девочек индейского племени Лакота

Жизнь на индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте – трудная. Преступность, наркотики, частые исчезновения женщин и девочек – обыденные явления. Но женщины племени Лакота решили взять будущее в свои руки