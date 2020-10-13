В Москве решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров

13.10.2020, 5:08, Новости дня

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице до 12 тыс. 809 рублей в 2021 году, сообщила во время заседания профильной комиссии ее председатель Людмила Гусева.

Как сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева, проектом закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 12 тыс. 809 рублей. Ее смогут получить около 85 тыс. человек, передает ТАСС.

«В целом расходы именно на эту категорию из общего числа средств, выделяемых на региональную социальную доплату, составит 4,4 млрд рублей. Предлагаем на основе тех данных, которые у нас есть, внести на рассмотрение Московской городской думы. Я как содокладчик буду просить принять в первом чтении. Если не будет серьезных возражений, дополнений, изменений, то принять в целом для того, чтобы в расчетный год мы смогли пойти с новыми показателями», – подчеркнула Гусева.

Ранее Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. Так, ведомство представило поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Таким образом для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.