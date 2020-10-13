 

Китай пригрозил ответить на размещение американских ракет

13.10.2020, 5:08, Новости дня

В случае необходимости Китай предпримет решительные контрмеры в ответ на размещение ракет США, сообщил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

Он назвал США крупнейшей угрозой глобальной стратегической безопасности, поскольку Вашингтон «выходит из международных договоров, подрывая многосторонний и двусторонний контроль над вооружениями», вкладывает триллионы долларов в модернизацию ядерного оружия. Гэн Шуан раскритиковал США за «не ограничиваемое развитие и размещение глобальной системы ПРО» и «попытки разместить ракеты среднего и меньшего радиуса действия наземного базирования в АТР и Европе». Пекин призвал «США прекратить размещение» ракет. 

Постпред подчеркнул, что Китай изначально выступал за полный запрет и последующее уничтожение ядерного оружия. Кроме того, Пекин принял политику неприменения ядерного оружия первым, готов участвовать в предметном диалоге касательно стратегической стабильности и не «отказывается от участия в процессе ядерного разоружения». Однако Китай не будет участвовать «в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями», передает РИА «Новости».

Гэн Шуан заявил, что «Китай никогда не принимал и не будет принимать участие в какой-либо гонке ядерных вооружений с каким-либо государством». Он указал на «огромную разницу в ядерных арсеналах Китая с одной стороны, а также США и РФ с другой». В связи с этим «ожидать от Китая участия в каких-либо трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями несправедливо, бессмысленно и нереально», сказал постпред, добавив, что Пекин «никогда не примет участия в таких переговорах».



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