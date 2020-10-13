 

В Корее создано устройство для пассивного охлаждения замкнутых пространств

13.10.2020, 4:50, Новости дня

Эта проблема знакома каждому автомобилисту. Стоит лишь на короткое время оставить автомобиль под солнечными лучами в летний день, и температура в салоне может подняться до 50, а то и 80 градусов по Цельсию. То же самое происходит с небольшими киосками и другими замкнутыми пространствами.

Решать ее традиционными способами неудобно. Проветривать долго, а держать постоянно включенным кондиционер – дорого. Корейские ученые из Института науки и технологий Кванджу предложили более удобное решение – систему пассивного охлаждения.

 Устройство состоит из тонких слоев кварца, серебра и полидиметилсилоксана. С одной стороны оно поглощает лишнее тепло, а с другой излучает его в атмосферу. При этом работает оно автономно, не требуя подпитки энергией.



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