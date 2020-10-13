 

В Китае создали технологию печати датчиков на коже

13.10.2020, 4:50, Новости дня

Китайские специалисты разработали новую технологию печати электронных схем при низкой температуре, благодаря чему можно создавать устройства прямо на коже человека.

Теперь для того, чтобы измерить пульс, кровяное давление или другие жизненные показатели организма, вовсе не обязательно будет одевать фитнес-браслет или умные часы. До сих пор это было невозможно, поскольку печать происходила при температуре около 300 градусов.

Новая технология позволяет печатать датчики без риска получить ожоги. Металлический слой наносится очень тонким слоем. Он остается гибким на протяжении всего срока службы, а сами датчики отлично выполняют свои функции. По мнению ученых, это настоящий прорыв в развитии электроники.   



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