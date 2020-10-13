Ученые получили натуральный мед без участия пчел

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13.10.2020, 4:50, Новости дня

Команда исследователей, состоящая, в основном, из студентов, получила в награду золотую медаль на международном конкурсе iGEM. На кафедре биологии Бостонского университета она сумела синтезировать натуральный мед без участия пчел.

Вместо широко известной «трудяги» мед производили бактерии, которых специально запрограммировали на данную функцию. Качество меда оказалось ничуть не хуже пчелиного. Наоборот, ученые сумели найти способ задавать параметры заранее, в том числе выбирать вкус в соответствии с натуральными аналогами.

Для производства натурального меда пришлось научиться синтезировать те же ферменты, что и в организме пчелы. Ученые создали целую комплексную модель под названием «Синтетический медовый желудок».



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