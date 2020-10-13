Мнение: Режим ЧП в Бишкеке

13.10.2020, 4:10, Разное

Блокпосты Киргизской армии на въезде в Бишкек, где действует режим ЧП и комендантский час.



Военный комендант Бишкека Орозалиев на планерке с местным мэром.

1. Замглавы МВД Киргизии Асанов арестован за подстрекательства к беспорядкам. Сторонники Асанова обвиняют в его аресте Жапарова, который по их мнению сам провоцировал беспорядки в Бишкеке, а теперь валит все на Асанова.

2. Атамбаев и его группа снова стреножены. Некоторых снова закрыли в СИЗО.

3. Ходят упорные слухи, что Жээнбеков готовит реванш и в ближайшие дни решение суда об отмене выборов может быть либо отменено, либо скорректировано.

4. Также муссируется вопрос возможной отставки свеженазначеного премьер-министра Жапарова. Тем не менее, он уже проводит совещания с чиновниками как премьер-министр, хотя еще на прошлой неделе сидел.

5. Вице-спикер местного парламента Касымалиева объявила себя спикером и осудила депутатов, которые голосовали за Жапарова, без наличия кворума

«Как же было мерзко смотреть на подлиз мужчин. Подхалимы мерзкие на согнутых коленях. Вся страна видела, чем вы занимались на заседании, когда мы теряем государственность. Так и сидите жалкие в разной обуви, не успевающие переобуваться»,

А что делать депутатам – власть так часто меняются, навык переобувания приходится развивать с самого начала политической карьеры.

6. В регионах менее спокойно.

В целом, контроль военных над столицей сейчас достаточно уверенный, но политической стабильности Киргизии пока добиться не удается. Можно ожидать, что северные и южные кланы будут пытаться в ближайшие дни согласовать новую конфигурацию власти, в рамках торга с Жээнбековым и оглядкой на военных.