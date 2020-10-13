Путин обсудил с главой «Алросы» ситуацию в ювелирной отрасли

13.10.2020, 4:08, Новости дня

Президент Владимир Путин встретился с главой «Алросы» Сергеем Ивановым и попросил его доложить о ситуации в компании с учетом того, что мировая ювелирная отрасль на фоне пандемии оказалась в очень сложном положении.

«В условиях пандемии ювелирная отрасль и ее база – алмазодобывающая – оказались в очень сложном положении, я имею в виду сейчас мировое производство. Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались», – сказал Путин на встрече с генеральным директором-председателем правления акционерной компании «Алроса» Сергеем Ивановым.

Президент, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что «Алроса» – это крупнейшее алмазодобывающее предприятие не только в стране, но и в мире, и «бюджетообразующее, по сути, для Якутии».

«Как ситуация в компании на сегодняшний день, и как вы оцениваете перспективы работы?» – обратился Путин к Иванову.

Глава «Алросы» в свою очередь сообщил, что компания находится в нормальном финансовом состоянии, несмотря на внесенные пандемией коррективы. «Мы видим, что спрос возвращается. Безусловно, эти уровни сейчас меньше, чем были до пандемии, тем не менее, компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка», – сказал Иванов.

В то же время он отметил, что эпидемия внесла существенные коррективы в деятельность компании. Так, провал продаж «Алросы» во втором квартале был беспрецедентный, но в четвертом квартале компания надеется выйти на объем, близкий к прошлогоднему.

«Мы надеемся, что в четвертом квартале мы сможем выйти на объемы продаж, которые были близки к уровню продаж прошлого года. Тем не менее, конечно, провал продаж, который произошел во втором квартале, был беспрецедентный. Большинство экспертов сравнивают эти цифры с 20-ми годами прошлого столетия – с падением продаж на 90-95%», – сказал Иванов.

В то же время общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «Алросы» в сентябре вырос более чем в 1,5 раза к августу и составил 336 млн долларов, отметил Иванов.

«Алроса» – российская группа алмазодобывающих компаний, занимающаяся разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. «Алроса» добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не менее 18-20 лет. Прогнозные запасы компании составляют около одной трети общемировых запасов алмазов.