 

Трамп заявил о признании ВОЗ его правоты и призвал «открыть штаты»

13.10.2020, 4:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения признала его правоту в вопросе режима изоляции.

Трамп прокомментировал интервью представителя ВОЗ Дэвида Набарро, который призвал власти стран не использовать режим изоляции как «основной метод контроля», поскольку изоляция «делает бедных людей намного беднее» и связанные с этим риски нельзя преуменьшать, передает РИА «Новости».

Президент США заявил, что ВОЗ таким образом «просто признала», что он «был прав» и жесткие ограничения «убивают страны по всему миру». Как подчеркнул Трамп, «метод лечения не может быть хуже самой проблемы». Обращаясь к губернаторам-демократам, Трамп призвал их «открыть свои штаты». Отдельно он призвал «открыть» Нью-Йорк.

В мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года, сообщил госдепартамент.



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