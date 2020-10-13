 

Во время визита в Великобританию Зеленский тайно встретился с главой MI6

13.10.2020, 4:00, Новости дня

Президент Украины во время рабочей поездки в Великобританию провел встречу с новым главой службы внешней разведки Ричардом Муром, эту встречу обе стороны не собирались афишировать. Об этом, ссылаясь на собственный источник, 12 октября сообщило ZN.UA.

“Именно шефу MI6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл (улица в центре Лондона, название которой стало нарицательным обозначением британского правительства. – “ГОРДОН”) поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон”, – отмечает издание.

Источник ZN.UA объяснил закрытость встречи обсуждением персон из окружения Зеленского.

“Британцы видят, как уплывает информация из Украины”, – сказал источник.

По информации ZN.UA, на встрече с Зеленским присутствовал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. С главой MI6 обсуждались три темы: атаки украинской власти на антикоррупционные органы, давление на Офис генерального прокурора и судебные инстанции; ситуация на востоке и действия России; окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.

Издание отмечает, что глава британской разведки нечасто встречается с лидерами других государств во время их визита в Великобританию.

Зеленский находился в Лондоне 7–8 октября.

Украина и Великобритания подписали 8 октября соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

Правительство Великобритании предоставит Украине заем на 10 лет на сумму до £1,25 млрд для модернизации судостроения и укрепления обороноспособности портов.

Во время визита Зеленского между Украиной и Великобританией было подписано соглашение, которым предусмотрена возможность взаимного упрощения визовых ограничений.

Британское экспортно-кредитное агентство UKEF начнет оказывать поддержку экспорту товаров из Соединенного Королевства на украинский рынок. В частности, предоставит кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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