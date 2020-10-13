Врач-инфекционист – “ковидоскептикам”: Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть

13.10.2020, 4:00, Новости дня

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев носить маски, соблюдать дистанцию и вести себя, как “потенциально инфицированные” коронавирусом.

“Всем “ковидоскептикам”, которых, правда, несколько уменьшилось в ленте, хочу сказать следующее: вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, то есть все тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел… как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов… тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек… причем не всегда самые пожилые… Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью… и такое было во многих странах, развитых и не очень”, – написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения была в коллапсе.

“Не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в “ковидных” госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах. Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения”, – отметила инфекционист.

Она сообщила, что тяжесть заболевания COVID-19 – “дозозависимая”.

“Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 году, исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба. Мы делаем все для того, чтобы вам помочь. И просим вас помочь нам”, – добавила Голубовская.

Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее – вам хорошо живётся. Вы не… Posted by Olga Golubovskaya on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.