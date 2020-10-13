 

В Украине больные с COVID-19 находятся в больнице в среднем до 14 дней – Степанов

13.10.2020, 4:00, Новости дня

Инфицированные COVID-19 граждане Украины находятся в больницах в среднем до 14 дней. Об этом 12 октября в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“У нас на сегодняшний день человек в среднем находится до 14 дней на койке. Если вы посмотрите на статистику в Германии, то это до семи дней на койке. Разные причины, но мы в том числе пытаемся уменьшить количество нахождения этого человека на койке”, – сказал он.

Министр отметил, что пациенту должна быть предоставлена в полном объеме медицинская помощь и “не должно быть каких-либо угроз его жизни в будущем”.

8 октября Степанов заявлял, что в украинских больницах лечится более 20 тыс. пациентов с коронавирусом.

10 октября глава Минздрава сообщил о рекордном количестве госпитализированных за сутки больных с COVID-19 – 990.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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