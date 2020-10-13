Какими бывают тревожные расстройства

13.10.2020, 3:55, Разное



2

минуты

В 2018 году почти 6 миллионов россиян испытывало тревогу за гранью нормы. Более тревожными оказались женщины. Вряд ли статистика на 2020 год окажется более радужной.

Что считается тревожным расстройством?

Выделяют несколько типов этого заболевания:

генерализованное тревожное расстройство;

панические атаки;

социальное тревожное расстройство;

фобии, среди которых отдельно отмечают агорафобию.

«А что, если»: генерализованное тревожное расстройство

Люди с ГТР предвидят катастрофу во всем: мир умрет от КОВИД, ребенка украдут по пути в школу, денег не хватит на пропитание, а близкий человек непременно бросит. Беспокойство может касаться реальных фактов или быть беспричинным. Ребенок вернулся целым, сыграли свадьбу, изобрели вакцину? Хороший исход вызовет лишь новую волну тревоги.

Человек может осознавать, что волнуется больше необходимого, но не может взять себя в руки. Среди маркеров ГТР: предчувствие опасности или гибели, раздражительность, потливость и дрожь, учащенное дыхание, нарушение сна и пищеварения, усталость и невозможность сконцентрироваться. Если это состояние продолжается больше полугода и сопровождается хотя бы тремя из описанных симптомов, ставится диагноз генерализованного тревожного расстройства.

«Умираю и схожу с ума»: панические атаки

Человек с панической атакой физически ощущает приступ тревоги. Он не просто ожидает худшего, он без видимой причины «умирает» здесь и сейчас. Сердце выпрыгивает из груди и болит, ком в горле мешает дышать, бросает в пот, голова кружится так, что можно буквально упасть. Интенсивность физических ощущений отличает паническую атаку от других расстройств. Между приступами получалось бы жить хорошо, только вот ожидание повтора заставляет замирать от страха. Мы подробно писали о панических атаках здесь.

«Я им не нравлюсь»: социальное тревожное расстройство

На первый взгляд социофоба легко перепутать с интровертом. Он не любит выступать на публике, лишний раз не задаст вопрос вслух, изо всех сил избегает новых знакомств и массовых мероприятий. Только в основе такого поведения – страх быть осужденным и отвергнутым, а не спокойное предпочтение одиночества толпе.

Это не то же самое, что смущение, хотя застенчивые люди более склонны к социофобии. Изоляция может мешать карьере, учебе, личной жизни. Человек не в состоянии справиться с ожиданием критики и начинает тревожится задолго до планируемой встречи. Нередко боязнь публики сопровождается тошнотой и потливостью.

«Только не это»: фобии

Фобия – это иррациональный страх или отвращение от чего бы то ни было. До ужаса можно бояться насекомых и микробов, машин и полетов, мостов и лифтов, рвоты и крови. Люди с фобиями понимают необоснованность страха, но даже размышления о нем приводят к сильному беспокойству.

Страх может вызвать приступ панической атаки или просто ограничить возможности человека. Яркий пример – агорафобия, или страх открытых пространств. Агорафоб отказывается выходить из дома один и находиться в толпе, боится новых мест и общественный транспорт.

Грань между обычным волнением и тревожным расстройством – в том, насколько тревога влияет на вашу жизнь. Как часто мысли о будущем вызывают физическую тошноту? Беспокойство о новом маршруте заставляет вас отказаться от путешествия? А страх крови – от посещения врача?

Если последние полгода волнение регулярно вынуждало вас менять планы и поведение – это тревожный знак. Вероятно, психотерапия, противотревожные и антидепрессанты смогут вернуть вам уверенность и вкус к жизни.