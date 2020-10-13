Кто обстрелял собор? – Личное мнение

13.10.2020, 3:45, Разное

Восьмого октября азербайджанская авиация дважды нанесла удар по собору Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе. Во время обстрела там находились дети.



Фото: ria.ru

Честно скажу: я не знаю молитв, кроме той, с которой моя бабушка прошла войну, вытаскивая на себе раненых солдат.

Молитва звучит так:

Господи Иисусе Христе, молитв ради пречистыя твоея матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Будучи ребёнком, я не понимала значения этих слов. Запомнила их, как речёвку: очень уж часто приходилось слышать молитву об бабушки.

Сегодня я хочу прочитать эти слова с прибавкой от себя лично. Увидев фотографии обстрелянного собора, первое, что пришло мне на ум, — это вот такая молитва:

Господи Иисусе Христе, молитв ради пречистыя твоея матери и всех святых, помилуй нас и помоги армянскому народу.



Среди раненых во время обстрела — российский журналист Юрий Котенок.



Фото: Александр Коц

Вот что он говорит в интервью «Комсомольской правде»:

По дороге мы узнали о нанесенном ударе по храму в Шуше. Вот и заехали. Я снимал на телефон, он стоял на авиарежиме, но каким-то образом все равно это пробили. Мое предположение, что влупили на сигнал телефона. Минут 20 мы там ходили, снимали пораженные иконы… Думаю, они специально ждут, пока скапливается народ в храме, и бьют. Я такой показательной жестокости даже в Чечне не встречал.



В Баку обвинения в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя отвергают.

Вот официальное заявление пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана:

Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской Армии… Азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники.

Верите этому заявлению? Как думаете, кем и с какой целью был обстрелян собор?