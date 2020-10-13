 

Мнение: Такие разные науки

13.10.2020, 3:40, Разное

Подруга шлет ссылку на статью 2015 года "Психолог проследил, как за 200 лет изменились цвета в живописи".

Общий смысл статьи:
"Аспирант психологического факультета Каролинского института Мартин Белландер опубликовал график, демонстрирующий, как изменились основные цвета в живописи с 1800 по 2000 годы. Для этого Белландер проанализировал 94 526 картин, представленных на сайте BBC «Your paintings».

Исследование показало, что раньше живописцы предпочитали оранжевый цвет, а теперь склоняются к голубому — с 1920-х годов количество тёплых тонов начало резко сокращаться, а на смену им пришли зелёный и синий цвета".

Белландер считает, что такие результаты могут быть вызваны несколькими факторами. Во-первых, как он предполагает, цвета на картинах XIX века могли выцвести и со временем пожелтеть. Во-вторых, раньше разные пигменты для красок отличались по стоимости, и синие были дороже жёлтых, потому их использовали реже".

Я отвечаю мрачно:

— Психологу никто не сказал, что "раньше живописцы предпочитали оранжевый цвет", потому что старые картины ЖЕЛТЕЮТ со временем?

Франческо Мельци. "Флора", Эрмитаж. До и после реставрации

Подробно об этой картине у меня было тут https://shakko.ru/1142447.html

Источник: Шакко



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