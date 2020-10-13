В Башкирии женщину и ее сожителя задержали за изнасилование 13-летней дочери

13.10.2020, 2:48, Новости дня

Житель Башкирии подозревается в изнасиловании своей 13-летней падчерицы, информирует прокуратура республики.

Сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней были совершены при участии матери пострадавшей, отмечается на сайте ведомства.

Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Сообщается, что ребенок в настоящее время находится у бабушки, районным подразделением центра «Семья» организовано психологическое сопровождение потерпевшей.

В сентябре по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего был задержан офицер Росгвардии.