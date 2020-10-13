Ядерный буксир доставит космические корабли к планетам Солнечной системы

13.10.2020, 2:45, Новости дня

О начале осуществления проекта стоимостью 4 миллиарда рублей сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Там создают ядерный буксир, при помощи которого космические корабли можно будет доставить на другие планеты Солнечной системы.

Речь идет о специальном энергетическом модуле с ядерной установкой. Также стало известно, что космобуксир получит название «Нуклон», а выпустить его планируют к 2030 году.

По имеющейся информации, первый полет будет произведен на один из спутников Юпитера. Уже готов макет такого модуля, произведены испытания отдельных его частей. Благодаря ядерному буксиру, появится возможность намного быстрее передвигаться в космическом пространстве и сократить время полетов до соседних планет, которое с использованием нынешних технологий будет исчисляться годами.