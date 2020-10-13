Мнение: Подарок моим читателям!

13.10.2020, 2:10, Разное

Дублирую для тех, кто вчера пропустил. Я сделал свою повесть “Кровь износа” в формате аудиокниги, говоря проще – начитал ее со всем не присущим мне артистизмом. Сначала думал сунуть куда-нибудь на ЛитРес и продавать за деньги – а тут передумал: нет, шалишь! Читатели блога Сапожника имеют право получить ее первыми и бесплатно!

Так что вот – выкладываю ссылку на ВЕСЬ ТЕКСТ этой своей фантастической антиутопии. О чем? Вот об этом:

“Россия, ближайшее будущее. Безработный бывший пиарщик в поисках легкого заработка соглашается на “несложное” задание во время пьяного зимнего безвременья всероссийских январских “каникул” в канун православного Рождества – съездить на денек в крупный поволжский город и взять интервью у местного инженера, предсказывающего “конец света”. Начинается водоворот странных и все более пугающих событий. Неужели инженер был прав?”

Прослушать здесь:

https://soundcloud.com/gz2c6loq2y18/krov-iznosa-strashnaya-rozhdestvenskaya-skazka

Скачать – вот ссылка на сам изначальный аудиофайл, уже готовый для скачивания. Формат mp3, примерно 180 мегабайт. Просто поставь его в свой плеер!

https://my-files.su/stey59

А вот даже и QR-код для скачивания

https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300×300&chl=https://my-files.su/stey59

Заходим, скачиваем, слушаем! Длинная получилась сказка, я смотрю – почти на 3 часа. Как раз на дорогу отсюда до какого-нибудь Нижнего Новгорода! Ну и, поскольку это мой первый опыт в чтении ДЛЯ аудиокниг – прошу строго не судить. И, конечно, все замечания по улучшению, ошибкам и т.д. – приветствуются!

Приятного чтения… тьфу – прослушивания! Кому понравилось – лайк, шер, репост!

P.S. Да, если кто не знает, как скачать собственно аудиофайл – присылайте мне в личку свою почту, я вам его просто пришлю, обычный аудиофайл в mp3 (180 mb)