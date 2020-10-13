 

Белорусов предупредили о применении боевого оружия для разгона протестующих

13.10.2020, 2:08, Новости дня

Белорусские силовики будут использовать специальные средства и боевое оружие для разгона протестующих, если это будет сочтено необходимым, заявило МВД республики.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – сказано в сообщении Telegram-канала пресс-службы МВД Белоруссии.

После выборов президента Белоруссии по всей стране начались массовые протестные акции. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.

В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры. 



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