 

Мнение: Саакашвили получил по голове в Афинах

13.10.2020, 2:05, Разное

Смешная новость из Афин.
Находящийся в розыске Саакашвили приехал на встречу с грузинами проживающими в Афинах.
Прямо на встрече неизвестный несколько раз хорошо приложился по голове Саакашвили.
Но все хорошо – мозг не задет.

Видео, где Саакашвили получает по голове https://twitter.com/mynamehay/status/1315566385150525440
Вот здесь еще один ракурс, чуть хуже https://ria.ru/20201012/saakashvili–1579388041.html

— Вы пижон, — повторил Остап. — И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.

Источник: Colonel Cassad



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