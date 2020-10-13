Главный санврач Украины объяснил, кого на COVID-19 должны тестировать бесплатно

13.10.2020, 1:55, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 октября в эфире “Громадського радіо” объяснил, кто имеет право на бесплатное тестирование на коронавирус.

“Кто нуждается в бесплатном исследовании, прописано в стандартах оказания медицинской помощи. Это человек, который имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции, те, кто попал в больницу с пневмонией, кто был в контакте с больным коронавирусом, находится на самоизоляции и во время которой появились симптомы, а также человек, протестированный методом ИФА, и когда были обнаружены иммуноглобулины М, свидетельствующие об остром воспалении”, – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что в восточных областях страны значительно увеличилось количество “симптомных больных, у которых берут образцы на анализ”.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.