 

Риск заражения коронавирусом в самолете минимален — исследование

13.10.2020, 1:50, Разное


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Специалисты ассоциаций авиационной медицины из США и Швейцарии опубликовали обнадеживающие данные о том, что во время пандемии самолеты являются едва ли не самым безопасным местом. На сегодняшний день известны лишь 42 случая заражения коронавирусом во время авиаперелетов во всем мире. Для сравнения: в Китае с середины декабря до конца февраля было выявлено свыше 2300 случаев инфицирования пассажиров в междугородных скоростных поездах.

Авторы статьи подробно описывают механизм действия самолетной системы вентиляции, которая прогоняет воздух через фильтры того же типа, которые используются в хирургических операционных. Большая часть воздуха, которым дышат пассажиры, обновляется за счет забортного, а циркуляция относительно небольшого потока между рядами снижает вероятность распространения инфекции. Дополнительным барьером служат высокие спинки кресел, кроме того, из-за специфики рассадки пассажиры не сидят друг на против друга и меньше общаются.

В статье даются рекомендации для повышения безопасности в аэропорту и на борту самолета. В частности, предлагается минимизировать перемещения пассажиров, регулирование времени подачи еды и напитков для уменьшения контактов.

«В случаях, когда невозможно поддерживать физическое дистанцирование, риск заражения на борту можно снизить за счет ношения масок», – пишут авторы. Специалисты отметили, что в данный момент изучается целесообразность тестирования пассажиров и экипажа на COVID-19 перед полетом.

Авторы дали несколько рекомендаций и для пассажиров авиалиний. Кроме очевидных советов носить маску и избегать путешествий в плохом самочувствии, есть и новый лайфхак: сразу после посадки включите индивидуальное вентиляционное сопло, расположенное над сидением и отрегулируйте его таким образом, чтобы поток воздуха был направлен вам на голову. Держите его включенным все время перелета. Потоки воздуха над вашей головой смогут «разогнать» частицы вируса в случае, если человек рядом с вами инфицирован.



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