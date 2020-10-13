 

Лесной пожар перекинулся на территорию военной базы в США

13.10.2020, 1:48, Новости дня

В Колорадо лесной пожар перекинулся на территорию американской военной базы Форт-Карсон, сообщают СМИ.

Пожар начался в воскресенье и перекинулся на территорию учебно-полевой зоны базы. Выгорело уже около 240 гектаров. В борьбе с огнем задействованы свыше 100 пожарных. Личный состав и постройки на территории базы не пострадали. Причины пожара устанавливаются, передает ТАСС со ссылкой на Denver Post.

Напомним, свыше 70 крупных природных пожаров зафиксированы в 12 штатах США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Только за месяц полтора миллиона гектаров леса уничтожено в Калифорнии, полмиллиона – в Орегоне. Дым от пожаров на западе США достиг севера Европы.



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