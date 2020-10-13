 

У президента Трампа больше нет коронавируса

13.10.2020, 1:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп дал отрицательный результат на COVID-19, и не заразен для других, заявил врач Белого дома через 10 дней после того, как Трамп заявил, что заразился коронавирусом.

В меморандуме, опубликованном Белым домом за несколько часов до того, как Трамп должен был продолжить встречи с избирателями в рамках своей кампании по переизбранию, доктор Шон Конли сказал, что президент давал отрицательный результат в течение нескольких дней подряд с помощью антигенной карты Abbott Laboratories BinaxNOW.

Конли заявил, что отрицательные тесты и другие клинические и лабораторные данные «указывают на отсутствие обнаруживаемой вирусной репликации».

Медицинская команда президента Трампа определила, что на основе данных и рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний США «президент не заразен для других», – отметил Конли.

Критики обвиняют Трампа в том, что он не советовал своим сторонникам на предвыборных мероприятиях и даже сотрудникам Белого дома носить защитные маски и соблюдать правила социального дистанцирования. Как минимум 11 близких помощников Трампа дали положительный результат на коронавирус.



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