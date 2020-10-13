Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории

13.10.2020, 1:08, Новости дня

Армения должна прекратить нападения на мирные населенные пункты и уйти с «оккупированных» территорий, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности. Акар передал Шойгу, что Армения должна прекратить нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.

Кроме того, Шойгу обсудил с Акаром вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

«12 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств РФ и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии», – говорится в сообщении российского МИДа.

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Кроме того, Мнацаканян на встрече с Лавровым сообщил о необходимости остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, и назвал очень важной роль РФ в этом вопросе.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.