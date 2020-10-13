 

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

13.10.2020, 1:08, Новости дня

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».

Идея экспозиции – синтез изобразительного и словесного видов искусства. «Как художник понимает литературное произведение? Какое творческое воплощение оно находит в картине? Насколько эти представления соответствуют ожиданиям читателей и зрителей? Найти ответы на эти и многие другие вопросы о сотворчестве вербального и визуального искусства можно будет, посетив выставку «Изображая слово», – говорится в пресс-релизе министерства культуры Самарской области, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В основу работ учеников самарских художественных школ легли стихотворения и рассказы лауреатов Всероссийского конкурса короткого рассказа «Сестра таланта» и Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко, объединенных проектом «Литературные таланты России». Организаторы выставки дали юным художникам полную свободу в выборе произведений, которые создали победители литературных конкурсов и фестивалей, организованных СОУНБ. Каждый нашел в литературных произведениях именно то, что откликнулось у него в душе. Причем картины не всегда иллюстрируют понравившийся сюжет, зачастую работы передают атмосферу, созданную автором текста. Вся экспозиция – это визуальная интерпретация вербальных работ. Интересно то, что прямо на выставке можно будет прочитать произведения, вдохновившие художников.

Организаторами мероприятия являются Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Самарской областной организацией молодых литераторов, Самарским художественным училищем имени К.С. Петрова-Водкина и Муниципальной детской художественной школой №1 им. Г.Е. Зингера.

Итог творческой коллаборации можно увидеть до 24 октября 2020 г. До конца года выставка будет путешествовать по муниципальным библиотекам Самарской области, познакомиться с ней смогут жители Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска.

Экспозиция является продолжением проекта по развитию молодежного творчества «Литературные таланты России», который реализуется на территории Самарской области в рамках Национального проекта «Культура» с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

АНО «Национальные приоритеты»: информация о национальных проектах России https://srk.nationalpriority.ru



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / “Ждем расширения санкций за Керченский мост”. В МИД Украины прокомментировали продление санкций Евросоюза против России за аннексию Крыма

21.07 / Парламент обвинил британское правительство в отсутствии должного расследования действий России

13.07 / Участница «Лидеров России» стала главой комитета Минздрава Саратовской области

29.07 / Российская провокация, или «спектакль», устроенный Лукашенко?

23.07 / Ветеран ФСБ: Побег «полтавского террориста» – большая недоработка украинских спецслужб

01.08 / Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

25.08 / Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

09.08 / В ДТП с автобусом районе аэропорта Стамбула погибли пять человек

10.07 / Колибри могут распознавать числовой порядок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска