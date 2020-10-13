Доверие к СМИ в Германии достигло рекордно высокого уровня

13.10.2020, 0:48, Новости дня

Доверие к СМИ в Германии возросло до самого высокого показателя (67%) с 2015 года, когда начало проводиться соответствующее исследование, свидетельствует опрос института Infratest dimap для телерадиокомпании WDR.

Наибольшее доверие участники опроса испытывают к общественно-правовым радиостанциям (81%). Информации общественно-правовых телеканалов доверяют 79%, немного отстают ежедневные газеты (74%), передает РИА «Новости».

Большинство (63%) доверяет интернет-версиям общественно-правовых вещателей, а также газет и журналов (45%). Гораздо меньше опрошенные доверяют бульварной прессе – только 6% считают информацию в ней заслуживающей доверия. Также недоверие вызывает информация в социальных сетях: тут уровень доверия зависит и от конкретной соцсети: Youtube доверяют 18%, Twitter – 7%, Facebook – 7%, а Instagram – 5%.

При этом подавляющее большинство довольно качеством информации о коронавирусе, которая представлена общественно-правовыми телеканалами (82%) и радио (74%). Также позитивно участники опроса оценили и информацию ежедневных газет (68%) и интернет-версий вещателей (56%).

Примерно треть опрошенных (35%) предполагает, что при освещении событий СМИ получают политическое предписание, это на три процентных пункта меньше, чем в прошлом году и самый низкий результат с начала исследования. В 2015 и 2016 году так считали 42% опрошенных.

Исследование проводилось с 23 сентября по 5 октября, в нем приняли участие в общей сложности 1 тыс. 1 человек.