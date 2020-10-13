Канцлер Австрии объяснил цель санкций ЕС против Лукашенко

13.10.2020, 0:48, Новости дня

Евросоюз пытается путем угрозы прямых санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко заставить его изменить поведение по отношению к протестам, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Что касается санкций для Белоруссии, рассматривается вопрос санкций непосредственно против Лукашенко, однако это будет в том в случае, если ситуация не улучшится. Предпринимается попытка путем угрозы санкциями запустить изменение поведения. Удастся ли это, судить об этом сейчас трудно», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Европейского союза договорились наложить санкции на Лукашенко. Кроме того, главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства, об этом они объявят на заседании 12 октября.

Напомним, ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.