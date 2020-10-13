 

Facebook запретила отрицать Холокост

13.10.2020, 0:48, Новости дня

В соцсети Facebook запрещаются антисемитские публикации, сообщила пресс-служба компании.

Facebook сообщила об увеличении случаев ксенофобских онлайн-атак по всему миру и объявила, что «усовершенствует политику в отношении к высказываний, разжигающих ненависть, запрещая любой контент, который отрицает или искажает Холокост». Кроме того, запрещено использование «антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов».

Решение также объясняется незнанием молодым поколением истинной истории Холокоста. Сообщается, что в США 11% процентов молодежи полагают, что в Холокосте виноваты сами евреи, а свыше 60% опрошенных оказались не в курсе, что 6 млн евреев погибли в результате действий нацистов, передает РИА «Новости».



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