В Италии с начала 2020 года выросли продажи автомобилей

13.10.2020, 0:40, Новости дня

Сегодня появились данные, что на автомобильном рынке Италии впервые с начала 2020 года зафиксирован прирост продаж.

За минувший месяц местные автолюбители приобрели более 156,1 тысячи новых машин. Достигнутый показатель на 9,5% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Вместе с тем текущие результаты связаны с тем, что ранее в Италии большинство граждан соблюдали самоизоляцию, отложив идеи совершения новых покупок техники.

Специалистами установлено, что за первые девять месяцев текущего года общее число продаж достигает 966 тысяч рублей. Кроме того, итальянский бренд Fiat является лидером по количеству сделок с показателем 23,1 тысячи рублей. На второй строчке по уровню спроса находится компания Volkswagen с 13,5 тысячи продаж в Италии.