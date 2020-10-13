Мнение: Фундамент границ

13.10.2020, 0:15, Разное

У большинства людей пропущен начальный уровень формирования границ.

Фундамент.

Это приводит к тому, что многие читают блог и даже пробуют на практике что-то, а эффект обратный.

Если попытаться выделить самую первую ступень, с которой должно начинаться построение личных границ, это будет разница между рефлексией и речью.

Очень многие люди чувствуют эту разницу очень плохо, а в эмоционально насыщенных ситуациях не чувствуют совсем.

С этим связаны, например, гневные тирады, обращенные к тому, кто задел.

С этим связано стремление к выплескиванию любых эмоций.

С этим связана привычка оправдываться, жаловаться, хвастаться, возмущаться вслух и давать непрошеные советы.

Все грубые проявления багов связаны именно с этим: с трудностью различать рефлексию и речь.

По по большому счету это – невозможность четко отделить внутренний мир от внешнего.

Люди думают, что если они отличают свои мысли от чужих голосов, то они хорошо опознают вот эту границу между Я и НеЯ.

Но это уровень, без которой здоровая психика вообще не могла бы существовать, это уровень, за которым – тяжелая патология, когда мозг совсем не опознает различия между внешним и внутренним.

Мы же говорим о неспособности ощутить границу между своим обращением к себе (то есть рефлексией) и своим обращением к другим (то есть речью).

Если человека, произносящего тираду о своей нужде или своих достижениях тем, кому на это плевать, спросить: к кому он сейчас обращается и с какой целью, он скажет, что “просто выражает свои чувства” или “пытается донести до других свои переживания”. Про цель он скорее всего не сможет ничего сказать, повторите, что это “просто” и что цели нет.

Ему можно объяснить, что открывать свое решето невыгодно, что над ним посмеются или используют его решето против него или отодвинутся подальше, но такой человек вряд ли внемлет. В момент, когда он хочет выплеснуться, он ощущает необходимость это сделать, точно такую же необходимость, какую человек чувствует, когда остро хочет в туалет или не может сдержать рвоту, кашешь или чихание. Это почти рефлекторное стремление – открыть свое решето и опорожниться.

Удержать в себе Штурмана, Кривляку, Ищейку и любой другой баг очень сложно. Проще этого не замечать, чтобы не расстраиваться.

Но все это касается только людей, у которых границы носят декоративный характер, у которых нет базовой части, как если бы они поставили забор в виде ширмы и эта ширма упала бы от первого ветерка как соломенный домик Ниф-Нифа.

Помните, почему тот поросенок построил дом из соломы?

Он не видел никакой возможной угрозы. Он пел песню про глупого Волка с таким же почти легкомысленным братцем и не хотел тратить время на строительство жилища, которое его сможет защитить.

По той же самой причине люди не формируют границы.

Какие границы, если вы – царь? Мир принадлежит вам, а над любым потенциальным врагом можно посмеяться как танцующие поросята и спеть песенку про глупого волка. Весь мир состоит из нянек, из слуг и из угодливых волшебных предметов, которыми можно пользоваться в свое удовольствие.

Вот почему люди не формируют границы.

И когда они уже соображают, что границы нужны, когда за соломенной дверцей Волк, который оказывается не глупым и смешным, а действительно опасным, уже поздно.

Эта схватка уже будет проиграна, если кто-то не спасет. А дальше придется строить свой собственный домик, начиная с фундамента.

Границы личности – это именно дом. У него есть крыша, которая не должна улетать, есть стены, которые не должны быть дырявы, есть дверь, которая должна открываться и закрываться по вашему желанию, а не сама собой, есть пол, который не должен уходить из-под ног и проваливаться не должен.

Все части дома важны, но фундамент это самое первое.

И чтобы сделать фундамент надо очень хорошо осознать, что есть вы, а есть не вы и это два разных мира.

Нужно научиться отличать и отделять свою рефлексию от речи.

И нельзя думать, что это само собой разумеется и есть в вас по умолчанию.

Если бы было, скорее всего ваши границы были бы хорошими.

Если Наф-Наф начал с фундамента, так он и стены положил, а потом крышу сделал. А если его братья не положили фундамент, так они и не собирались строить что-то прочней шалаша. Ведь в их картине мира они были не розовыми аппетитными окорочками, а могущественными хозяевами мира, в котором нет никаких врагов и защищаться не от кого, но и отказывать себе ни в чем не надо, бери, что хочешь, чужого нет.

Речь отличается от рефлексии совсем не тем, что в первом случае вы говорите вслух, а во втором делаете это молча.

Если видеть отличие только в этом, то можно рефлексировать вслух и считать это речью, а потом вести диалоги молча и считать это рефлексией.

Рапаны так и делают, да и рыбы в общем тоже.

Уровень нерыбы – это когда вы перестали рефлексировать вслух и перестали общаться с другими в своей голове. Когда вы научились рефлексировать молча, а общаться вслух.

Рефлексировать вслух и общаться молча очень вредно.

Первое, то есть рефлексия в форме речи – это собственно баги и есть.

Вы увидели у кого-то ошибку, точнее то, что сами не стали бы делать по какой-то причине, и тут же это ему вывалили. Зачем это ему и надо ли вам это говорить, вы не подумали. Просто вывалили, поскольку заметили и подумали. Подумали вслух. Вот ваш Штурман, Училка или Ищейка. А если вы решили, что у вас нечто лучше, чем у других, и вывалили это, то это ваша Выскочка. А если позавидовали и вывалили, то Попрошайка или Плакса. В общем понятно, наверное. Все баги почти – это рефлексия вслух.

Баги снижают вашу значимость, и субъективную и объективную, являются щипцами и косяками в общении с людьми, нарушают ваши связи с людьми, уменьшают вашу фигуру и разрушают ваши ресурсы. Вот чем они вредны.

Второе, то есть диалог вместо рефлексии – это беседа со своей короной. Вы к кому-то обращаетесь, считая этого кого-то не собой, но кем-то, кто готов вас слушать и на кого вы можете влиять своими доводами.

Как это обычно выглядит?

Обидел вас кто-то и вы решили “отрефлексировать”, в кавычках, поскольку вы не свой взгляд на себя направляете, а обращаетесь к обидчику или к защитнику, оба воображаемые. Защитнику вы жалуетесь, обидчику тоже, на него же. Оба в вашем воображении стоят и покорно слушают, возможно просят прощения или как-то оправдываются, а может быть даже плачут или говорят, что обидели вас от ревности или зависти. В общем понятно, кто с вами говорит? Корона.

Рефлексия выглядит совсем не так. Вы ни с кем никакой диалог не ведете, даже с собой. Поскольку если это вы, то диалог не нужен и спора не может быть. Если одна ваша часть обращается к другой части, то могут быть только вопросы и ответы, никаких дискуссий и выступлений, никакой самопрезентации. Что я чувствую сейчас? Почему это задевает меня? Вот что такое рефлексия. Выяснили, что за эмоция и по какому поводу, теперь передавайте это дальше, выясняйте, что можно сделать с этим при внутреннем локусе. Рефлексировать долго нельзя, нечего жевать и смаковать, не надо зависать в негативных эмоциях или почивать на лаврах, надо быстро отрефлексировать, поправить локус и решить, что можно делать или нельзя. Если нельзя, убрать с этого фокус и перевести на какое-то дело, то есть на то, что делать можно.

Если вместо рефлексии у вас диалоги с короной, то ваша цель не поймать свою эмоцию и быстро передать дело локусу контроля, а кормление этой самой короны ради удовольствия или чтобы убрать стресс. Многим кажется, что они “рефлексируют”, чтобы зарядить себя энергией, но рефлексия не для этого, а вот кормление короны действительно может создавать иллюзию, что вы заряжаетесь. Корона растет, вы чувствуете себя все более красивыми и сильными, ощущаете подъем эмоций, вот и вся подзарядка. В иллюзиях. В реальности выглядите как осел и ведете себя так же.

Рефлексия не для подзарядки и не для самооценки.

Вчера мы еще раз убедились, что все почти путают самооценку и рефлексию, именно поэтому они сидят и “рефлексируют”, а на самом деле мастурбируют, наглаживают корону или пощипывают ее, думая, что таким образом ее снимают, но это все те же ласки.

Самооценка – это совершенно отдельный процесс, не связанный с рефлексией. Эти два процесса надо обязательно разделить. Вы должны понять, что вы чувствуете, а потом оценить, что вы можете, и таким образом вы поставили на место локус контроля. Самооценка и локус контроля тесно связаны, а вот рефлексия и самооценка только опосредованно связаны, не тесно.

Поэтому очень важно научиться рефлексировать, поставив фокус на себя и не вести никаких диалогов со собой, расспросить как врач и поставить диагноз. Хорошие врачи не дискутируют, как и хорошие психологи.

А говорить с людьми нужно научиться, не путая это с рефлексией. Перед вами не ваша часть, не ваша нянька, не ваш крепостной и даже не ваш врач или психотерапевт, перед вами партнер, деловой или брачный или спортивный, и вы должны говорить то, что полезно для вашей с ним связи.

Вы можете приоткрывать ему свой внутренним мир очень широко и глубоко, но ровно в той мере, как это полезно для вашей с ним связи. Вы должны осознавать его субъектность, его отдельность, его интересы, вашу СЗ для него и его СЗ для себя. Вы не должны открывать решето так, будто ему важно знать все о вас и каждый новый выплеск будет умилять и радовать его, как если бы вы были золотым ослом, опорожняющимся золотом. Не грузите никого своей рефлексией, говорите о чем-то интересном.

Нередко рыбаки умеют говорить так откровенно, что их речь выглядит рефлексией, только очень увлекательной. Секрет в том, что это не рефлексия. Их фокус – на тех, кто слушает.

Рапаны наоборот. Они задают вопросы и дискутируют, изображая диалог, но это дико скучно, потому что их фокус на себе и вместо речи у них рефлексия, причем рефлексия, искаженная короной, диалог с ней.

Рыбы нередко молчаливы и не знают, что сказать. Они уже не могут просто рефлексировать вслух, но и вести диалог с фокусом на другом еще не умеют.

Но этому надо учиться.

И в следующий раз я покажу несколько упражнений, которые помогают сформировать фундамент границ.