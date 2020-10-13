 

Мнение: Грузия в Карабахском конфликте

13.10.2020, 0:10, Разное

Решение Грузии приостановить действие разрешений на транзит военных грузов по суше или воздуху в обе стороны является понятным и вероятно правильным на данный момент для нее лично.

Грузия часто предлагала себя в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном, учитывая ее хорошие отношения со всеми вовлеченными сторонами, хотя вряд ли это сразу окажется плодотворным или решающим в нынешних обстоятельствах.

Грузия объявила себя “нейтральной” в конфликте, ее близость и собственные региональные и международные отношения не позволяют ей быть пассивным наблюдателем. Грузия, прекрасно вписала себя в ось Азербайджан-Грузия-Турция и делает то, что должна делать. А как Вы хотели? Разве РФ есть что предложить взамен Грузии? Да и если на то пошло, только благодаря своей женственности, РФ не смогла приколотить яйца Саакашваили к зданию на проспекте Руставели. А теперь в случаи решения (что вряд-ли) помочь Армении, силовым путем, это не представляется возможным. Более, грузинские официальные лица считают Турцию своего рода стратегическим балластом в своих собственных отношениях с РФ, даже если между двумя странами нет официальных договорных отношений.

Стратегически Тбилиси, находится не в самом хорошем положении. Ее отношения с Турцией и Азербайджаном позволяют предположить, что позиция Грузии является и, как ожидается, будет по крайней мере дружественно нейтральной по отношению к их делу. Однако это ставит под угрозу ее собственные связи с Арменией и, что более важно, потенциально, но мало вероятно, может подвергнуть Грузию к осложнениям в отношениях с РФ (хотя куда уже осложнять то?), если будет применена статья 4 ОДКБ и РФ потребует воздушных или наземных коридоров в Армению, что выглядит уже немыслимым шагом. При таком сценарии, Грузия может отказаться и столкнуться с вторжением или подчиниться и рассматриваться своими турецкими и азербайджанскими друзьями, как ПроАрмянская сторона конфликта. При таком маловероятном сценарии – Грузия становится также полем для битвы, не таким как в Нагорном Карабахе, но тоже не самое лучшее положение в качестве буфера.

Источник: Теория элит



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