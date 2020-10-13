Мнение: Души меня нежно

13.10.2020, 0:05, Разное

Мир постепенно сходит с ума: в Италии теперь требуют от людей носить маски под угрозой штрафа в 1000 евро ВЕЗДЕ, даже на улице, а в Москве робот Собянин учудил что-то еще более заковыристое – издал очередной «указ» с требованием, чтобы все работодатели перевели 30% своих сотрудников “на удаленку”. Что это вообще такое? Попробуем разобраться.

В законности разбираться даже не будем – понятно, что никакой законности тут нет и близко. С каких пор градоначальник вдруг получил право своими указами-приказами вмешиваться в работу частных или федеральных предприятий? Как такое вообще может быть оформлено законом? Приходит такой мэр, скажем, в литейный цех и говорит – “я хочу, чтобы вы теперь разливали сталь из дома”; и что с ним делать? Или в сапожную мастерскую: хочу, чтобы вы теперь ставили набойки по интернету. Бред же.

Но бред работающий: вместо того, чтобы послать возомнившего о себе мэра куда подальше с его бреднями, работодатели массово и дисциплинированно бросились «отчитываться» перед мэрией о ходе выполнения ее предписаний – так, как будто для ЧАСТНЫХ, опять-таки, предприятий мэр является начальником. Причины этого тоже на поверхности – в стране нет суда как отдельного института, и все понимают, что жаловаться и подавать иски бесполезно, проще, по Пушкину, “плюнуть и поцеловать злодею ручку”; вот все и целуют.

Но Собянин пошел дальше – он ведь заодно еще и обязал всех работодателей предоставить ему ЛИЧНЫЕ персональные данные всех работников, включая их ЛИЧНЫЕ номера телефонов, номера ЛИЧНЫХ автомобилей и даже… номера их ЛИЧНЫХ проездных карт «Тройка» и «Стрелка». Причем в обоснование он ссылался на… требования Трудового Кодекса! Типа «если вы прикажете, работник обязан вам подчиниться». Странно только, что заодно мэр не потребовал также предоставить ему фотографии всех работников в голом виде – анфас, профиль и расставив ноги. Работники ведь обязаны подчиниться? А мэрии такие фото тоже очень могут понадобиться – например, для опознания в морге. И вообще интересно.

На этом примере, кстати, хорошо видно, что тактика «поцелуй злодею ручку» не работает – поскольку беззаконие идет по нарастающей (в отличие от ковида). Какие основания у мэра собирать личные данные? Никаких. А какие основания у компаний их отдавать? Вдвойне никаких – ведь на основании этих данных их, сами же компании, будут штрафовать! По сути, их обязывают «на себя сдавать материальчик». Своего работника сдал, работника потом типа «поймали на личном авто в рабочее время» – компании штраф 300 тысяч. Вкусный кактус? Ешьте дальше. Компании сдают, опять же – судов нет, жаловаться некуда.

И наконец, главный вопрос: а зачем вообще это всё? Зачем Собянин это делает? И ответ по-своему гениальный. Главная цель властей во всей этой «эпидемии» сформировалась давно, и она двоякая: с одной стороны, максимально всех рассадить по клеткам и пресечь всякую двигательную активность разумных обезьян (почему-то «наверху» считают, что это как-то поможет «борьбе с вирусом»), и, с другой стороны – проделать это таким образом, чтобы не возникло необходимости никому платить.

Именно поэтому нигде не вводятся никакие «чрезвычайные положения» и даже «чрезвычайные ситуации», а Путин в этот раз не заикается даже про свои невесть что означающие «нерабочие дни». Потому что все такие вещи предполагают готовность властей, останавливающих экономическую жизнь, хотя бы что-то кому-то компенсировать. А компенсировать никто никому ничего не собирается, денег, как известно, нет.

И вот поэтому московский мэр изворачивается столь интересным образом: он вводит (незаконное) распоряжение об «удаленке для каждого третьего работника» и собирает (незаконно) их личные данные ради одной цели: создать иллюзию, что он никому не мешает работать. Что компании без 30% сотрудников в офисе – это не форс-мажор, А ЗНАЧИТ, если даже компания закроется и разорится – он ни при чем. И власти ни при чем. Он что, ее закрывал? Нет. Запрещал работать? Нет. Ну так какие у тебя претензии к властям, буржуй недорезанный? Закрылся – не вписался в рынок, иди бутылки собирай.

«Красная» природа всякой власти в России вылезает сегодня отчетливо до изумления. Это ведь все оттуда: на место «буржуазной законности» – «пролетарская целесообразность».

Процент-то дальше и поднять недолго. В связи с бурным распространением ковида. ДО 28 октября было 30% – теперь давайте 50%. А с 10 ноября – 70% на удаленку. Да, и пусть еще в деревню уезжают – нехрен им в Москве делать. В какую деревню? В любую! Ковид-то – вот он, цифры можно поднимать даже без фальсификаций, одним только увеличением тестирования. Хотя фальсификациями, конечно, проще и дешевле.

Но про деньги можно не беспокоиться – компании сами оплатят свое закрытие, в лучших традициях Советской власти. Соввласть «душила НЭП» ведь точно так – все легально, издевательски: просто повышая налоги. Нэпман сначала отдавал всё, что у него было, в налог – а потом все равно разорялся. Так весь нэп и закончился.

Так и весь этот недорезанный мелкий и средний бизнес в России сейчас задушат – «переведя на удаленку». И главное – власти ведь будут абсолютно ни в чем не виноваты: платить налоги, как и бороться с вирусом, обязаны все.