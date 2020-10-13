Таинственный замок вокруг бездонного колодца

13.10.2020, 6:41, Разное

Любой средневековый замок – это уже легенда, непременно какая-то тайна и нередко даже мистика, отчего сюда столь рьяно стремятся попасть не только туристы, но и исследователи паранормальных явлений. Однако замок Гоуска, который стоит в 60 километрах от Праги, – настоящая загадка даже среди прочих средневековых крепостей.

Дело в том, что фортификации подобного типа, как правило, возводились в местах, где необходимо было что-то оборонять от возможных врагов. Но Гоуска возведен практически на непреступной скале, которая сама стоит на отшибе всех дорог, причем к замку можно было добраться только по «козьим тропинкам», никаких военных действий здесь, естественно, не велось, а в самом строении не было никаких условий для нормальной жизни людей – тут даже вода оказывалась в большом дефиците.

Спрашивается, зачем тогда был построен это загадочный замок в конце XIII века? В какой-то степени это объясняют его фортификации, которые были обращены внутрь, то есть бойницы и балконы для ведения боя «глядят» во двор. Замок словно «запирал» что-то внутри себя, охраняя и не позволяя вырваться этой злой силе на волю. И заметим, согласно историческим документам, в нем постоянно находились солдаты, и немало…

Ключ к разгадке таинственного замка Гоусака

Ключ к разгадке замка Гоуска дает нам легенда, согласно которой на горе, где в 1270 году было начато строительство этого загадочного фортификационного сооружения, существовал бездонный колодец – дыра в самую преисподнюю. И вот из этой ямы, якобы, периодически вырывались наружу страшные демоны, с которыми невозможно было справиться, пока они, насытившись людской кровью и человеческими страданиями, не убирались восвояси сами. Говорят, была даже попытка опустить на веревке в тот провал преступника, осужденного на смерть, пообещав ему за это помилование, дабы он узнал, что же это за напасть такая. Тот согласился, но когда смертника стали опускать в колодец, он вскоре возопил так, что его срочно пришлось поднимать. Мужчина за несколько минут пребывания под землей полностью поседел, никого не узнавал и в таком беспамятстве прожил всего три дня.

После этого местные жители много раз пытались засыпать «чертов колодезь», но он был действительно бездонным, легко поглощавшим все камни и деревья в округе в свое ненасытное чрево. Тогда и решено было построить замок, стены которого огораживали бы бездонную яму, а военные не позволяли из нее вырваться не единой подземной твари…

Насколько это удалось, сказать трудно, но косвенно можно предположить, что не очень, потому что уже на уровне местного правительства было решено засыпать «чертов колодезь», и его с превеликим трудом и молитвами все-таки сравняли с землей. А для большей верности еще и поставили на этом месте часовню (до наших дней не сохранилась).

Но малый храм отпугивал прихожан, поскольку в нем люди чувствовали себя скверно и нередко падали в обморок во время богослужения. А животные и вовсе обходили часовню стороной, видимо чувствуя здесь что-то неладное, как говорят, современные исследователи паранормальных явлений, отрицательную энергетику.

Еще поговаривают, что мистическим замком в свое время заинтересовались нацисты, охочие до всего загадочно-потустороннего. Здесь они провели ряд секретных экспериментов. Никто не знает, что они делали и какие результаты получили, но труппы нацистских солдат отсюда вывозились регулярно…

Сегодня замок привлекает разве только туристов-экстремалов да охотников за привидениями. В окнах этого мрачного строения нередко видят женский силуэт, а близ замка можно встретить призрак безголовой лошади. Правда, задокументировать все эти аномалии, например, снять на видео, пока еще не удалось никому…