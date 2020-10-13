Как мы Дьявола вызывали – жуткая история из жизни

13.10.2020, 6:31, Разное

Эта история происходила в 2012 году. Очень хорошо я запомнила как происходил вызов. Мне было всего-то 5 лет. Я очень любила гулять вместе со старшей сестрой, ей в тот год было 11 лет. И вот летом в один из дней, я, моя сестра и ее подруга гуляли рядом с заброшенной полуразрушенной кафешке, которую превратили в свалку. Там происходили убийства и слышались разные странные звуки, но это отдельная история. Наверно я вернусь к истории.

Я время запомню на всю жизнь. Было 14:45 дня, Олеся(подруга сестры) предложила призвать там кого-то. Для этого нам нужны были два листа бумаги А4, красный маркер, спички и любая вещь которую можно сжечь(ленточки, бумага, лоскутки одежды и т.п). Сестра побежала домой и принесла два листа бумаги А4 и красный маркер. Я не обращала внимание на действия Олеси и сестры, я играла с найденной мною синей ленточкой после выступления на какой-то праздник, я уже не помню. Потом я заметила что девчонки что-то рисуют и посмотрела. Сестра рисовала большую пятиконечную звезду в круге и между каждым лучом писала поочередно буквы Д Ь Я В О Л, мне стало интересно и я решила оторваться от игры с лентой.

Потом Олеся сказала: Надо встать вкруг и говорить “Дьявол прийди” 3 раза.

Я отошла в сторону и наблюдала за тем как сестра со своей подругой повторяют те слова. Потом у меня забрали мою синею ленту, как сестра сказала “для дела надо, потом другую тебе найду”. Ну я согласилась, и отдала ленту.

Потом сестра и Олеся говорили 3 раза другие слова : ” Дьявол уходи и горе с собой забери” после ритуала они сожгли оба листа бумаги и ленту.

В итоге сестра свое обещание не выполнила. Но после этого ритуала начали происходить странные вещи. Я постоянно чувствовала чье то присутствие, на кухне кружки взрывались как только я переходила через порог. Не раз в меня втыкались осколки. Сестра в то время на улице гуляла, а я-то не очень гулять любила, так как со старшими скучно, осколки я не убирала, так как боялась порезаться но когда сестра возвращалась и я просила убрать осколки, эти осколки куда-то исчезали а кружек на месте не было. Странно конечно это, но это не всё.

По ночам когда родители уезжали на корпоративы или к кому-нибудь на день рождения, ночью рядом со мной на кровати кто-то сидел. Сестра спала на первом ярусе (у нас двухъярусная кровать была тогда), а я на втором ярусе.

В такие моменты на меня накатывал тяжелый страх и давил на меня. Я натягивала одеяло себе до ушей и боялась выглянуть и в одну из ночей я поборола страх после трёх неудачных попыток позвать сестру и выглянула из-под одеяла. Рядом с краем сидела огромная фигура с рогами и хвостом. Он посмотрел на меня своими желтыми глазами. Эти глаза заглянули прямо мне в душу. Я увидела как меня кто-то тянет куда-то вниз в красную бездну. Я закричала и попыталась вырваться. Сестра встала и поймала меня за руку, как она мне потом сказала что что-то меня тащило по полу. Ну сразу было ясно кто это был, сам Дьявол. Почему именно я подверглась нападению нечести, если это сестра с подругой его вызывали, я не знала.

Но мне повезло. В воскресенье той же недели, бабушка повела нас в церковь. После этого Дьявол больше не появлялся.