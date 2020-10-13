 

Чем отличается сон верующих и атеистов, выяснили ученые

13.10.2020, 6:21, Разное

На конференции «Virtual Sleep 2020» ученые сообщили, что верующие люди тратят на сон менее семи часов. Исследователи провели опрос и выяснили, что атеисты легче засыпают и спят дольше, чем верующие. Результаты исследований опубликованы в научном издании The Sleep.

Команда ученых под руководством профессора техасского Бэйлорского университета Майкла Скаллина (Michael Scullin) проанализировала результаты проведенного опроса, в котором приняли участие более 1500 человек. В процессе опроса участники делились с учеными своим мировоззрением и религиозными взглядами, а также состоянием здоровья и образом жизни. В том числе ученые интересовались, насколько легко опрашиваемые засыпают и какова средняя продолжительность их сна.

Выяснилось, что около 73 процентов людей, считающих себя атеистами, спят не менее 7 часов в сутки. Среди верующих эта цифра составила 65 процентов. Причем среди католиков таковых оказалось менее 63 процента, а среди протестантов-баптистов – 55 процентов. Легче остальных по вечерам засыпали атеисты.

Что примечательно, люди, верующие в «жизнь после смерти» имели достаточно долгий сон. Исследователи предположили, что продолжительный сон улучшает самочувствие человека и стимулирует оптимистичные мысли о будущем. Однако с другой стороны, вера в будущую «неземную жизнь», скорее всего, помогает снизить тревожность и спать крепче и спокойнее.

Одна из авторов научной работы Кайла Фергасон (Kyla Fergason) рассказала, что недостаток сна может негативно влиять на черты, который для Церкви являются основополагающими, например, выражать любовь и сострадание. Вполне возможно, что хороший сон косвенно помогает укрепить веру человека. Точного ответа на поставленный вопрос мы пока не знаем, однако понимаем, что психическое и физическое здоровье человека зависят от качества сна.



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