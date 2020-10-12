 

В Нижегородской области 18-летний парень открыл стрельбу…

12.10.2020, 15:15, Разное

В поселке Большеорловское Нижегородской области неизвестный устроил стрельбу на остановке, четыре человека погибли, еще пять — пострадали. Об этом пишет РИА Новости.

В МВД по Нижегородской области «Новой газете» сообщили, что стрелок целился в рейсовый автобус. Диспетчер автобусного парка, которому он принадлежит, сказал «Подъему», что водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Нападавшему удалось скрыться в ближайшем лесу. В местном управлении МВД РИА Новости заявили, что его ищут лесники и полиция. В ГУ МВД по Нижегородской области обратились к жителям Боровского района с призывом соблюдать осторожность, так как преступник вооружен.

Официально имя предполагаемого стрелка не разглашается. NN.ru пишет, что его зовут, предположительно, Даниил Монахов, ему 18 лет, эти же сведения приводит и Baza. Источник ТАСС утверждал, что перед расстрелом на остановке он убил свою бабушку.

ОБНОВЛЕНО

18:36 СК по Нижегородской области возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и подтвердил гибель трех человек, а также ранения еще трех. По данным ведомства, все погибшие — мужчины, пострадавшие — женщины.

18:45 В Большеорловское для поимки стрелка отправили ОМОН и СОБР.

18:50 Местные власти сообщили, что двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Ранее РИА Новости в экстренных службах говорили, что их состояние оценивается как средней тяжести.

19:06 Как сообщают агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, причиной стрельбы стал конфликт Монахова с бабушкой. Он ранил ее из ружья, а затем убил соседа и двоих человек на остановке. Сейчас бабушка Монахова находится в тяжелом состоянии.

20:40 Росгвардия для поиска предполагаемого стрелка задействует беспилотники.

21:06 Еще один человек погиб вследствие стрельбы под Нижним Новгородом, сообщает РИА Новости. По информации ТАСС и местного портала NN, бабушка стрелка скончалась от полученных ранений в карете скорой помощи. По уточненным данным, Монахов ранил пять человек.

Источник: Новая газета



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