 

В проект госбюджета Украины на 2021 год внесены почти 2,5 тыс. правок – нардеп Железняк

12.10.2020, 23:50, Новости дня

В проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год внесли 2451 поправку и предложение. Об этом 12 октября в Telegram проинформировал народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

“В проект бюджета 2021 года внесли 2451 правку от народных депутатов. Обычно депутаты каждый год и вносят от 2–3 тысяч правок к бюджету. Так что говорить про целенаправленный спам не стоит. Если учесть все правки, то не хватит и трех бюджетов”, – написал он.

По словам нардепа, комитет Рады по вопросам бюджета будет рассматривать предложенные правки с 12-го до 15 октября.

“Уже 20 октября парламент должен проголосовать за решение комитета, утвердив бюджет в первом чтении. Ну, или не проголосовать”, – отметил Железняк.

Он опубликовал полный список правок. Они занимают 943 страницы.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

По данным представителей фракции “Слуги народа”, в проект госбюджета внесли 5 тыс. правок.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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