 

“Руководствуемся здравым смыслом”. Садовый призвал не начинать досрочные каникулы в школах Львова и Львовской области

12.10.2020, 23:50, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) с предложением начать каникулы в школах с 19 октября, а не с 15-го, как рекомендовало Министерство образования Украины. Об этом 12 октября он сообщил на своей странице в Facebook.

“Я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области хотя бы с 19 октября, если этого будет требовать ситуация”, – заявил Садовый.

Мэр Львова отметил, что у родителей были планы на период обучения и нелегко быстро найти, чем занять ребенка, чтобы он был в безопасности.

“Это не значит, что я прошу проигнорировать правила карантина. Совместно с городским штабом мы внимательно следим за эпидситуацией, анализируем данные и руководствуемся здравым смыслом”, – говорится в сообщении.

Міністерство освіти рекомендує почати канікули в школах вже з цього четверга, 15 жовтня. Завтра відреагувати на цю…

Posted by Андрій Садовий on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения предложит Кабинету Министров с 15-го по 30 октября включительно во всех школах объявить двухнедельные каникулы, а вузы перевести на дистанционную форму обучения вплоть до 15 ноября. Об этом накануне в своем Telegram-канале сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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