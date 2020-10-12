В Харьковской области кандидат в мэры организовал бесплатное тестирование на COVID-19 – “Опора”

12.10.2020, 23:50, Новости дня

Гражданская сеть “Опора” выявила признаки непрямого подкупа избирателей в действиях кандидата на должность дергачевского городского головы Константина Жидкова, по инициативе которого в нескольких селах Харьковской области было организовано прохождение бесплатного ИФА-теста на коронавирус. Об этом “Опора” сообщила 12 октября.

Объявление о возможности сдать кровь для анализа разместил 8 октября в Facebook директор Дергачевской центральной районной больницы, кандидат в депутаты Дергачевского горсовета от партии “Слуга народа” Дмитрий Дончак.

В объявлении сказано, что желающим также измеряют артериальное давление и температуру.

“На размещенных в сети фотографиях изображены люди, которые сдают кровь для проведения ИФА-теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью “Слуга народа”, выполненные в цветах партии”, – отметили в “Опоре”.

Фотографии мобильной лаборатории, в которой жители села Прудянка могли сдать ИФА-тест, разместила 7 октября в Facebook Ирина Позднякова.

Хочемо висловити подяку кандидату на посаду голови Дергачівської ОТГ Костянтин Жидков, що сьогодні жителі селища… Posted by Ирина Позднякова on Kolmapäev, 7. Oktoober 2020

По информации “Опоры”, Жидков заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений, и опубликовал квитанцию.

“Опора” обратилась в полицию для проверки в указанных фактах признаков непрямого подкупа избирателей.

“Представитель гражданской сети обратился за комментарием к Жидкову, но как только он дослушал вопрос, положил трубку молча и более на звонки не отвечал”, – отметили в “Опоре”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.