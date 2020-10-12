Переговоры Зеленского и Дуды, слезоточивый газ и выстрелы на марше пенсионеров в Минске. Главное за день

12.10.2020, 23:50, Новости дня

Зеленский и Дуда провели переговоры

По итогам переговоров, которые прошли 12 октября в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда сделали ряд заявлений: осудили надругательство над памятниками и подчеркнули важность эксгумации жертв конфликтов ХХ века, обсудили необходимость деоккупации Крыма, подписали договор о расширении доступа к объектам приватизации. Зеленский высказал мнение, что председательство Польши в Совете Евросоюза в 2025 году поможет Украине добиться полноправного членства в блоке.

Ученые прогнозируют 8000 случаев COVID-19 в Украине ежедневно

В ближайшее время ситуация с распространением коронавируса может стать сверхтяжелой для медицинской системы Украины, считают ученые КПИ имени Сикорского. Суточный прирост больных COVID-19 в стране может достичь 7800 случаев.

В Греции напали на Саакашвили

Стало известно, что 11 октября, неизвестный напал на бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в столице Греции Афинах. Он обвинил в подготовке к этой провокации бывшего грузинского премьера Бидзину Иванишвили.

Балуха выписали из реанимации, а Порошенко – из инфекционной больницы

Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, на которого было совершено нападение, переводят из реанимации в отделение нейрохирургии. Он пока не понимает, что с ним произошло и где он находится.

Пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко, который лечится от COVID-19, выписали из больницы. Состояние здоровья Порошенко улучшилось.

Американец Хохштайн покидает набсовет “Нафтогазу”

НАК “Нафтогаз України” получила официальное уведомление от американского бизнесмена и дипломата Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании. Среди причин решения покинуть набсовет Хохштайн назвал усиление противодействия реформированию рынка газа и процессам трансформации “Нафтогазу” в независимую эффективную компанию.

Нобелевская премия по экономике

Американским экономистам Полу Милгрому и Роберту Уильсону присудили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов их проведения.

Белорусские силовики заявили, что будут применять боевое оружие против активистов

Милиция Беларуси заявила о готовности применять боевое оружие для подавления протестов в стране. Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сказал, что протестующие стали использовать камни, ножи, заточки, а также стали устанавливать баррикады и жечь покрышки. Казакевич говорит, что силовики столкнулись “не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов”.

12 октября в ходе марша пенсионеров в Минске силовики применили слезоточивый газ и спецсредства после того, как участники митинга пытались отбить у них задержанных.

В Евросоюзе договорились о введении санкций из-за отравления Навального

Страны Европейского союза готовятся ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Министры иностранных дел стран ЕС достигли соглашения по этому вопросу.

ЕС может ввести санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали возможность применения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.

Гутерриш и последнее предупреждение о климате

XXI век может стать последним в истории человечества, если люди не начнут противодействовать изменениям климата, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, представляя план борьбы с глобальным потеплением.

Смертная казнь за изнасилование

Власти Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование после того, как в стране в течение нескольких дней продолжались протесты против сексуального насилия в отношении женщин.