Facebook начнет ограничивать контент с отрицанием Холокоста

12.10.2020, 23:50, Новости дня

Социальная сеть Facebook начнет ограничивать доступ к контенту об отрицании Холокоста в рамках программы по борьбе с ненавистническими высказываниями. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба компании.

“Наше решение подкреплено зафиксированным документально ростом антисемитизма в мире и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи”, – говорится в сообщении.

По информации исследования компании, 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост – это миф или преувеличение, некоторые из них не уверены в правдивости факта геноцида еврейского народа.

В компании отметили, что будут перенаправлять пользователей на достоверную информацию в случае, если будут фиксировать запросы на контент об отрицании Холокоста на Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что боролся с противоречиями между “свободой высказывания мнения и вредом от приуменьшением или отрицанием ужаса Холокоста”.

“Мое мышление эволюционировало по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего положения дел в мире, это золотая середина”, – отметил глава Facebook.

Today we're updating our hate speech policy to ban Holocaust denial.We've long taken down posts that praise hate… Posted by Mark Zuckerberg on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами 30–40-х годах прошлого года, в Европе погибли около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.