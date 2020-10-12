 

Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом оказался сталкером

12.10.2020, 23:48, Новости дня

Источник в правоохранительных органах рассказал об увлечениях 18-летнего Данила Монахова, подозреваемого в расстреле людей в Нижегородской области.

Как свидетельствует предварительное расследование, «Монахов увлекался огнестрельным оружием», его «тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей», а также «компьютерными играми». Кроме того, «в числе его хобби сталкеринг – экстремальный индустриальный туризм». Источник ТАСС сообщил, что Монахов «состоял в социальных сетях».

Напомним, в поселке Большеорловское Монахов устроил стрельбу, есть погибшие и пострадавшие. Опубликована ориентировка на подозреваемого. Он скрылся с места преступления, при себе, как сообщается, «имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов». Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Вице-президент Венесуэлы переболел коронавирусом

26.08 / Вспышка COVID-19. В психоневрологическом интернате в Черновицкой области инфицированы 11 человек

11.09 / Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

12.10 / Подводный робот имитирует движения кальмаров

05.07 / Убийство «Анзора из Вены» расследует отдел по борьбе с террором

27.08 / Путин: Россия сформировала правоохранительный резерв для Белaруси

22.07 / В Польше экс-главу “Укравтодора” Новака арестовали на три месяца

02.08 / США связали странные посылки из Китая с мошенничеством

14.07 / Юрист рассказал, как повлияет на дело Ефремова видео с предложением «уйти, а потом заплатить»

29.06 / В Черновицкой области с 1 июля восстанавливают внутриобластное сообщение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска