Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом оказался сталкером

12.10.2020, 23:48, Новости дня

Источник в правоохранительных органах рассказал об увлечениях 18-летнего Данила Монахова, подозреваемого в расстреле людей в Нижегородской области.

Как свидетельствует предварительное расследование, «Монахов увлекался огнестрельным оружием», его «тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей», а также «компьютерными играми». Кроме того, «в числе его хобби сталкеринг – экстремальный индустриальный туризм». Источник ТАСС сообщил, что Монахов «состоял в социальных сетях».

Напомним, в поселке Большеорловское Монахов устроил стрельбу, есть погибшие и пострадавшие. Опубликована ориентировка на подозреваемого. Он скрылся с места преступления, при себе, как сообщается, «имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов». Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой.